Doğan: "İlçemize yeni altyapı ve yollar kazandırıyoruz"

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediye Başkan Halit Doğan, "Çarşambamıza uzun yıllar hizmet verecek altyapı ve yollar kazandırıyoruz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkan Halit Doğan, Çarşamba ilçesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından devam eden sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Birçok güzergahta devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde incelen Başkan Doğan, “Zübeyde Hanım Meydanımızda hummalı çalışma devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yerlerimizde üstyapı çalışmalarımız sürüyor. PTT önü ve Zübeyde Hanım Meydanımızda; altyapı çalışmalarımızın ardından, öncesinde kilit parke olan yollarımızı asfaltla buluşturduk. Sürücülerimizin konforlu bir ulaşımdan faydalanabilmeleri için yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşambamıza uzun yıllar hizmet verecek altyapı ve yolları ilçemize kazandırıyoruz" diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Abdullahpaşa Meydanı'nda yapılan peyzaj çalışmaları da sürüyor.