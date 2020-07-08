Doğaya ‘kılavuz' olacak

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan 170 dönümlük 'Kılavuz Ormanı' yapılacak düzenleme ile vatandaşın hizmetine sunulacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Kılavuz Ormanı ile ilgili projelerini açıkladı. İlk etapta Kılavuz Ormanı içerisinde 6 bin metrekarelik bir alana otopark ve sosyal donatı alanları oluşturacakları söyleyen Başkan Özdemir, "Mesire alanımız yaklaşık 170 dönümlük bir alanda sahip. Bunun 100 dönümü meşe, 70 dönümü de çam ağaçlarından oluşuyor. İlk etapta 100 dönüm alanda proje çalışmalarımız bittiğinde şu anda açık bir alanımız var, 6 bin metrekarelik bir yer o alana otopark ve sosyal donatı alanlarını yerleştireceğiz. Diğer alanlarda ise herhangi bir doğal dokuya zarar vermeden tamamen mevcut fiili duruma göre yürüyüş yolları, kamelyalar, ağaç evler, çocuk oyun alanları, doğal yaşam alanları, bir tane de kır kahvesi ve seyir terası olmak üzere planlamamız var. Bu planlamanın tamamı Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde ve onların tavsiyeleri doğrultusunda yapılacak. Bu alanın hem ilçe turizmine hem de bölge turizmine büyük katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.

"Kaplıca turizminde eksik kalan hususu tamamlayacak"

İlçe merkezinde yaşayan vatandaşların günü birlik mesire alanı olarak kullanabileceği hem de kaplıca için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin günün belli bir kısmını geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri güzel bir alan inşa edeceklerini ifade eden Başkan Özdemir, "Çevre Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Gerekli desteği alacağız. Burası Vezirköprü çevre yoluna 500 metre uzaklıkta. Hem ulaşım kolaylığı açısından hem de tabii güzelliği açısından insanımızın tercih edeceği bir mekan olduğunu düşünüyoruz. Bunu daha da ileriye götüreceğiz. Kaplıca turizminde eksik kalan bir husus vardı. Yaptığımız görüşmelerde, kaplıca işletmelerimizin ilçe merkezinde olması nedeniyle kaplıcanın öncesinde veya sonrasında misafirlerimizin gezip dolaşabileceği, spor yapabileceği, vakit geçirebileceği bir alan ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bizler de hem bu eksikliği giderme hem de turizmde çıtayı bir tık daha yükseltme adına bu projeyi geliştiriyoruz. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerek kamu kuruluşlarımız gerekse 'bu işte bir fikrim var' diyen herkesle istişare halindeyiz. Proje çalışmamız bitene kadar her türlü fikre, değerlendirmeye, eleştiriye açığız. Burada yapacağımız proje belki onlarca, belki yüzlerce yıl vatandaşın yararlanacağı alana dönüşecek" diye konuştu.