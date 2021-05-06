Doğum sonrası ilk kontrol ve lohusalık dönemi

Dr. Özge Piri Mantar, "Lohusalık dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi açısından doğum sonrası ilk ayda annenin doktor kontrolünün düzenli şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Bir annenin doğumun hemen sonrasında hem fiziksel hem de ruhsal açıdan ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığı altı haftalık dönem, lohusa dönemi olarak adlandırıldığını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Özge Piri Mantar, "Doğum sonrası ilk kontrolünüz ilk 1 hafta içinde olacaktır, takibinde doğumdan yaklaşık 6 hafta sonra, düzgün biçimde iyileştiğinizi görebilmek için, doktorunuz vajinanızı, karnınızı, serviksinizi ve rahminizi kontrol edecektir. Bazı durumlarda, doktorunuz muayene öncesince check-up yaptırmanızı isteyebilir, böylece sezaryen kesiklerinizi inceleyebilir. Doktorunuz göğsünüzü inceleyecek, kilonuzu ve tansiyonunuzu da kontrol edecektir” diye konuştu.

Yüksek ateşe dikkat

Dr. Özge Piri Mantar şu bilgileri verdi:

“Doğumdan sonra vajinal boşalma (Loşi). Doğum sonrası birkaç gün içerisinde, kırmızı, yoğun bir kan akıntısına hazır olun. Bu akıntı kimi zaman küçük kan pıhtıları da içerebilmektedir. Akıntı, daha sulu, pembe veya kahverengi bir renge dönüşerek yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Eğer her 1-2 saatte bir ped değiştirmek zorunda kalıyorsanız, 38 dereceden fazla ateşiniz varsa, doktorunuz ile görüşün. Doğum sonrası birkaç gün kasılmalar yaşayabilirsiniz. Genellikle adet kasılmalarınıza benzeyen bu kasılmalar, rahim içerisindeki kan damarlarını sıkarak büyük bir kanama oluşmasını engellemektedir. Eğer gerekli görülürse, doktorunuz bir ağrı kesici önerebilir. İdrar yapma: Doğum sonrası fazla sıvıyı atmak için sık idrara çıkmak normaldir. Doğum esnasında bazen sonda takıldığı için, doğum sonrası idrar yaparken hafif yanmalar olabilir. Bazen doğumu takiben idrar yapmakta güçlük yaşanabilir, idrarınızı kaçırabilir veya idrarınızın geldiğini hissetmeyebilirsiniz. İlk zamanlarda bu durum normaldir. İdrarınızı tutmayın, bol su için idrar yaparken yoğun bir ağrı, zorlanma veya kötü koku hissediyorsanız hekiminize başvurun. Cinsel ilişki, doğumu takiben 6 hafta enfeksiyon açısından riskli olacağı için cinsel ilişki önerilmez. Duygusal değişimler. Çocuk doğumu dengesizlik, üzüntü ve endişe gibi duygusal değişimleri tetikleyebilir. Eğer doğumdan hemen sonra, çok sayıda duygu değişimi, iştah kaybı, kronik yorgunluk ve hayattan keyif almama gibi durumlar yaşıyorsanız, kendinize ve bebeğinize yeteri kadar ilgi gösteremiyor, günlük işleri yerine getiremiyorsanız veya birilerine ya da kendinize zarar verme gibi bir düşünceniz varsa, doktorunuzla görüşün."