Doğumun başladığını anlamanın yolu

Dr. Esra Nur Özgür, "Doğumun başladığını, ağrıların daha sık ve bir önceki ağrıdan daha kuvvetli gelmesiyle anlamak mümkündür" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Esra Nur Özgür, gebelikte doğumun nasıl başladığı hakkında önemli bilgiler verdi. “Hamile kadınların en çok merak ettiği konulardan biri doğum olayının başlangıç anıdır. Gebelikte tecrübesi olan anne adayları doğumun başladığını anlayabilir ve endişe duymazlar” diyen Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "İlk doğumu yapacak olan anne adayları ise endişeli olabilmekte, ‘doğum başlar ise hastaneye yetişemeyeceğim' gibi düşünceler içerisinde olabilmektedirler. Gebelikte 40 hafta, 280 gün itibariyle bebeğin doğum zamanı gelmektedir. Fakat bazı gebeliklerde 40 haftada doğum olmayabilir. 38-42 haftalar arasında da doğum başlayabilmektir” bilgilerini verdi.

Doğumun başlamasında ağrı olması

Doğumun, birçok hastada ağrı ile başladığını anlatan Opr. Dr. Esra Nur Özgür, “Doğum ağrıları 35. haftadan itibaren başlamakta, halk arasında son ağrıları diye bilinen ara ara kasılmalar her gebelikte olabilmektedir. Ağrılar hafif olmakla beraber adet ağrısı gibi olabilmektedir. Bu hafif ağrılar yoklayıcı ağrılardır ama doğrum ağrısı değildir. Doğum ağrıları düzenli ağrılardır ve giderek sıklığı artar. Hastalar öncelikle bu ağrıları adet ağrısı gibi hissedebilmektedir. Ağrılar bel ve sırt bölgesine yayılabilir. Doğumun başladığını ağrıların daha sık ve bir önceki ağrıdan daha kuvvetli gelmesiyle anlamak mümkündür” diye konuştu.

Doğum eyleminin başlamasında nişan gelmesi

Doğumun başlamasının bir diğer belirtisinin de halk arasında da bilindiği gibi nişan gelmesi olduğunu dile getiren Özgür, şöyle devam etti:

“Nişan gelmesi vajinal akıntının gelmesi demektir. Nişan aslında rahim ağzındaki servikal tıkaç mukos tıkacının atılması demektir. Nişan kanla karışık sümüksü bir akıntıdır. Bu nişan geldiğinde hemen doğum olayı başlamayabilir. Söz konusu nişanın gelmesiyle 24 saat içerisinde hastanın doğum ağrıları da başlamaktadır. Nişan görüldüğü gibi bebek hareketleri ve ağrılar da takip edilerek doktora başvurabilirsiniz. Hastalarda gebeliğin son dönemlerinde idrar kaçırma olabilmektedir. İdrar kaçırma su gelmesiyle aynı şey değildir. Gebelikte suyun gelmesi bir balonun patlaması gibidir. Vajinadan su çok hızlı ve yoğun bir şekilde gelir. Eğer hasta ağrı duymadıysa ve evde suyu geldiyse daha öncede doğum yapmamış ve ilk doğumunu yapacak anne adayı telaşlı olabilir.”

Bebeğin aşağı doğru baskı yapması

Opr. Dr. Esra Nur Özgür açıklamasını şöyle tamamladı:

“Gebelikte bebeğin aşağı doğru basınç yaparak anne adayının sürekli tuvalete çıkması veya büyük tuvaletinin geldiğini hissetmesi, doğum olayının başlaması bulguları içerisindedir. Gebelerde su geldiği ve yukarıda saydığımız durumlara maruz kalan anne adayları zaman telaşlanmadan en kısa süre içinde hastaneye başvurulmalıdır."