Doğuştan skolyoz olan hastayı 4 saatte iyileştirdi

Ameliyatı yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, 'omurga cerrahisinin en zor ameliyatı'nı yaptıklarını, omurgadaki eğriliği düzelterek akciğer ve kalbin doğru çalışmasını sağladıklarını söyledi.

Liv Hospital Samsun Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş ve ekibi, skolyoz ameliyatı ile 17 yaşındaki Iraklı Karar Hayder Kadhim'in omurga yapısını düzelterek normal yaşantısına dönmesini sağladı.

"Skolyoz yürümeyi zorlaştırıyor"

Doğduğundan beri skolyoz hastalığı olan Kadhim'in son 4 yılda şikayetleri oldukça arttı. Yürümekte ve nefes almakta zorlanan Kadhim şifayı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş'ta buldu. Skolyoz hastalığının doğuştan oluşabileceği gibi sonradan da vücutta ortaya çıkabilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, “Skolyoz ön arka planda omurganın S ya da C şeklinde ve beraberinde dönüklük olmasıdır. Skolyoz hastalarında bu olağan dışı eğrilik nedeniyle omuz asimetrisi, kaburga kamburluğu, gövde kayması ve bel kavsi eğriliği de olabilir. Belinde ve sırt bölgesinde omurga yapısında eğriliği bulunan ve bu eğriliğe bağlı kalp ve akciğer problemleri olan hastamıza yapılan büyük bir ameliyat ile omurgadaki bu eğrilikler düzeltilerek akciğer ve kalbinin doğru çalışması sağlandı. Omurgasındaki eğrilik tam olarak düzeltildi. Başarılı geçen ameliyattan sonra hastamız bugün 4. günde gayet rahat nefes alıyor ve sorunsuz şekilde yürüyebiliyor” dedi.

"Yıllarca zor nefes aldım"

Irak'tan tedavi için gelen ve 4 saatlik bir ameliyat sonrası omurgası sağlığına kavuşan skolyoz hastası Karar Hayder Kadhim ise “Aslında doğuştan skolyoz hastasıymışım fakat anlaşılmamış. Son 4 yıldır artık sıkıntılar artınca fark edildi. Ayağım kendi kendine atıyordu, nefes alamıyordum, neredeyse yürüyemiyordum. Doktorum bizi ameliyat konusunda cesaretlendirdi. Operasyon başarılı geçti. Artık rahatça nefes alabiliyor ve yürüyebiliyorum. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.