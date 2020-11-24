DOKAP'tan Havza'ya destek

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir merkezi Giresun'da bulunan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'ni ziyaret ederek DOKAP Başkanlığı göreve bir süre önce getirilen Hakan Gültekin'e ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyarette Başkan Özdemir ve DOKAP Başkanı Gültekin Havza'da uygulamaya geçirilecek olan tarım, hayvancılık ve turizmle ilgili projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette Havza'da uygulanacak olan tarımsal, hayvansal ve turizm sektörüne yönelik projeler hakkında bilgiler veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçenin ekonomik anlamda kalkınması için gereken her türlü girişimi yaptıklarını belirtti.

Başkan Özdemir, “İlçemizin tarımsal ve turizm sektörlerinde gelişmesi için hayata geçireceğimiz projeler ilçemiz adına önemli. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e bir kez daha görevinde başarılar diliyor, gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise ziyaretten dolayı duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özdemir teşekkür etti. Gültekin, kuruluş amaçları doğrultusunda gelişime katkı sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.