Doktor Kınaş'tan 'düzenli kontrol' uyarısı

Dr. Volkan Kınaş, belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan en küçük bir sağlık sorunu belirtisinde doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Volkan Kınaş, hastalıkta erken tanı ve tedavinin önemli olduğu kadar, operasyon sonrasındaki sürecinde çok önemli olduğunu belirtti. Hastanın operasyon sonrasındaki takibi, hasta memnuniyetine kadar büyük bir özverili çalışma olduğunu vurgulayan Dr. Kınaş, "Bu tedavi sürecinde başarıyla takip eden Büyük Anadolu Hastanelerine hasta ve hasta yakınları da teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Örneğin hastanemiz Mehmet ve Saliha Sarıoğlu çifti farklı zamanlarda, farklı sağlık sorunlarından operasyon geçirdi. Mehmet Sarığolu 3 yıl önce pankreasından ameliyatı olarak kitle aldırdı. 3 sene önce yapılan bu ameliyat sonrasında da takibi yapılarak kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirildi. Bundan dolayı bizlere memnuniyetlerini dile getiriyorlar" dedi.

"A'dan Z'ye kadar tüm her şey ile ilgileniyoruz"

Yapılan operasyon kadar, süreç sonrasının da çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Volkan Kınaş, "Hastalarımızın hepsiyle A'dan Z'ye ameliyat öncesi ve sonrası tüm kontrolleri ile tek tek ilgileniyoruz. Özellikle yapılması güç denilen yada kişi de artık sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında büyük etken olan kilo sorununa veya kanser tedavisi ile ilgili tüm süreçleri yakından takip ederek hastamızın sağlığına kavuşması, rahat bir hayat sürebilmesi için elimizden gelen ne varsa burada bir aile ortamında gibi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Düzenli kontrol uyarısında da bulunan Kınaş, "Bu pandemi sürecinde de hep belirttiğimiz gibi sağlığınızı sakın ertelemeyin özellikle belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan en küçük bir sağlık sorunu belirtilerinizde doktorunuza başvurun. Mutlaka düzenli muayene olun. Küçük bir kan tahlilinde bile bütün ayrıntılar ortaya çıkıyor. Unutmamak gerekir ki erken tanı hayat kurtarır, sağlığınızı ertelemeyin" şeklinde konuştu.