Doktordan 20'nci şiir kitabı

20'nci şiir kitabını çıkaran Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Emin Dinççağ, "Sorunları aşabilmek, en azından ruhsal sağlığımızı koruyabilmek için içimizdeki en iyi ilaç sevgidir" dedi.

Dr. M. Emin Dinççağ'ın yazdığı 'Çok sevdim şiir oldu' adlı kitabı yayınlandı. Şiire gönül vermiş bir doktor olan Dinççağ, bugüne kadar 25 kitap yazdı. Bu 25 kitabın 20'si şiir kitaplarından oluşuyor.

'Çok sevdim şiir oldu' şiir kitabı hakkında bilgi veren Dr. Mustafa Emin Dinççağ, "Sevdikçe şiir olacaktır. Sevdikçe, daha anlamlı olacaktır dünya. Sevgisizliğe dur diyebilmek ancak sevgi ile mümkündür. Sevgi ile yardımlaşan, paylaşan, birbirini anlayan ve daha çok seven bir dünya özlemiyle yazdım bu kitabı. Dilerim sevgi dolu bir dünya için bir kıvılcım bir uyarı olur hepimize. 20 kitabımın pek çoğu sevginin insan hayatında daha çok yer alması için bir çağrıdır. Bu kitabım da bu amaçla yazıldı, dilerim amacına ulaşır" dedi.

Sorunlara karşı en iyi ilacın sevgi olduğunu belirten Dr. Dinççağ, "İnsanoğlu kalıbına sığmayan bir yaratık, daha çok, daha çok diye yırtınıp duruyor, göçler, terör, kalabalık şehirler, kişisel hırslarımız bizi de dünyayı da bunaltıyor, yıpratıyor, fevkalade üzüyor. Bu sorunları aşabilmek, en azından ruhsal sağlığımızı koruyabilmek için içimizdeki en iyi ilaç Sevgi'dir" diye konuştu.