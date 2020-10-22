Doktorlar canlı yayında kalp operasyonu yaptı

Girişimsel Kardiyoloji alanında yüksek bir tecrübeye sahip olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, önceki gün Türkiye'deki diğer kardiyologlar için canlı yayında ameliyat yaptı.

Tıp Fakültesi doktorlarının başarılı ameliyatıyla, daha önce 2 kez denenmesine rağmen açılamayan koroner kalp damarı “rotablator”adı verilen özel bir anjiyoplasti cihazı ile başarılı şekilde açıldı ve rotablator kullanımı ile ilgili deneyimlerini canlı yayında meslektaşlarına aktardı.

Operasyonda; Dr. Korhan Soylu, Dr. Ufuk Yıldırım ile Türkiye'de alanında tecrübe sahibi olan Dr. Ömer Göktekin, Dr. Bülent Behlül Altunkeser, Dr. Ertan Vuruşkan, Dr. Nazif Aygül, Dr. Hakan Uçar, Dr. Zeydin Acar görev aldı.

OMÜ Tıp Fakültesi, kompleks koroner girişimler, kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması, ameliyatsız kalp kapak yerleştirilmesi (TAVI), kalp kapağına yapılan balon genişletme işlemleri konusunda sadece işlem yapan değil ulusal ölçekte de eğitim verebilme seviyesine ulaştı.