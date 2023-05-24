Doktorlar ile Engelli Gücü Takımı farkındalık maçı yaptı

VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri ile Medical Park Samsun Engelli Gücü Takımı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla futbol maçı yaptı. Düzenlenen dostluk maçında, ampute oyuncuları ile VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri karşı karşıya geldi.

Engelli bireylerin toplumdan soyutlanmamasının çok önemli olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Bizler bu bütünlüğü sağlamakla ve bu bilinci oluşturmakla yükümlüyüz. Bu bilinci oluşturmak için bugün hastanemizde Ampute Milli Takım oyuncularımızın ve hekimlerimizin katılımıyla bir dostluk maçı düzenledik. Katılımları için kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Dostluk maçından çok keyif aldık"

Medical Park Samsun Engelli Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı ise, "Yıllardır ana sponsorumuz olan VM Medical Park Samsun Hastanesi desteklerini hiçbir zaman spora gönül veren kulübümüzden esirgemedi. Her zaman yanımızda oldular. Düzenlenen bu dostluk maçından çok keyif aldık. VM Medical Park ailesine ve yöneticilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.