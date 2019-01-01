Doktorlar mest etti

Samsun'da çoğunluğu doktorlardan oluşan koronun verdiği “Yeni Yıla Merhaba Konseri” büyük ilgi gördü.

Sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Samsun Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun “Yeni Yıla Merhaba Konseri” Büyükşehir Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Konserden önce konuşan Medicana İnternational Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Türk Sanat Müziği Korosu'nun nasıl kurulduğunu anlattı. Koroyu oluştururken sadece Medicana Samsun içerisinde tutmadıklarını, hekimler ve Samsunlu sanatseverlerin de bu koroda yer almalarına imkan tanıdıklarını ifade eden Karşı, “Bu, koronun sinerjisini çok artırdı. Yeni yıl konserini hem hastanemiz çalışanlarına motivasyon hem kapattığımız yılın güzelliklerini birlikte anmak hem de sosyal etkinlikler ile sosyal sorumluluklar içerisinde Medicana grubunu toplumla buluşturmaya karar verdik. Yeni yılı bu ritimle karşılamak istedik. Tabii bu yolda hareket ederken destekler olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bizlere destekte bulunan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Karşı'nın konuşmasının ardından Şef. Dr. M. Halis Korur yönetimindeki Medicana Samsun Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu, 2 bölümden oluşan 'Yeni Yıla Merhaba Konseri'ni verdi. Konserde koro ve solo halinde sevilen eserler seslendirildi.

Konseri Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak ve hastane çalışanları izledi.