Doktorların şüphesi hayatını kurtardı

Samsun'da yaşayan 43 yaşındaki bir kadın, karın bölgesi ve kasıklarındaki ağrı nedeniyle doktora gitti. Doktorların şüphesiyle yapılan tetkikler sonucu 'yumurtalık kanseri' teşhisi konuldu. Yapılan ameliyatla tüm tümörler, diğer organlara sıçramadan erken müdahale ile temizlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesine ‘ağrı' şikayeti ile giden 43 yaşındaki Filiz Coşkun ilk olarak yumurtalık kanseri şüphesiyle Jinekolojik Onkoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar'a yönlendirildi. Dr. Burak Tatar'ın yaptığı tetkikler sonucu 'yumurtalık kanseri' teşhisi konuldu. Ameliyat olan Coşkun'un vücudundan bütün tümörler temizlendi.

Erken tanının önemine değinen Opr. Dr. Burak Tatar, "Tedavi edilmeseydi bu kitlenin yayılma eğilimi var. Bütün batına öncelikle yayılıyor. Daha sonra akciğer gibi uzak bölgelere yayılıyor. Bu bölgelere yayıldıktan sonra ameliyatımız mümkün olmuyor" dedi.

"Yayıldıktan sonra ameliyat mümkün olmuyor"

Yumurtalık tümörlerinin bir taraması olmadığını ve genellikle hastaların ileri evrede geldiklerini söyleyen Tatar, "Hastayı bir kadın doğum uzmanı bana yumurtalık kanseri şüphesiyle yönlendirdi. Hastamıza ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde vücudun ana atardamarında ve ana toplardamarında yaygın bir tümör gördük. Yumurtalık kanseri şüphesiyle gelen hastayı ameliyat ettik. Ameliyat esnasında hızlı patolojide yumurtalık kanseri olduğu belli oldu. Ameliyat esnasında tüm tümörü temizledik. Bu riskli bölgelerden tam tümör temizliği yaptık. Hastamızın kemoterapi süreci devam ediyor. Yumurtalık tümörlerinin bir taraması maalesef yok. Genelde ileri evrede geliyorlar. Bu dönemde de zaman kaybetmeden jinekolog, onkolojik cerrahisine başvurmaları gerekiyor. Tedavi edilmeseydi bu kitlenin yayılma eğilimi vardı. Bütün batına öncelikle yayılıyor. Daha sonra akciğer gibi uzak bölgelere yayılıyor. Bu bölgelere yayıldıktan sonra ameliyatımız mümkün olmuyor. Amacımız bu kadar yaygınlaşmadan bütün tümörü temizlemek" diye konuştu.

"Ertelememek gerekiyor"

Bu tür durumların ertelendiğinde daha büyük sorunlara yol açtığını ifade eden Filiz Coşkun ise, "Bazı şikayetlerim vardı. Tahlillerim yapıldı. Yumurtalık kanseri olduğumu öğrendim. Ameliyat olmaktan hiç tereddüt etmedim. Şu anda iyiyim. Hemen yürümeye başladım. Kadınlar olarak ağrılarımız olduğundan saklayabiliyoruz. Kendi adıma söyleyeyim bir şeyleri erteledim. Ertelendiğinde daha büyük şeylere yol açtığının farkında değiliz. Güvenilir hekimlere başvurduğumuz zaman her şeyin üstünden gelebiliyoruz" şeklinde konuştu.