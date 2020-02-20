Doktorun sigara zaferi: 1 yılda 210 kişiye sigarayı bıraktırdı

Özgür İnce'nin uyguladığı tedavi sayesinde 1 yılda yaklaşık 210 kişi sigarayı bıraktı ve yüzde 85 başarı sağlandı.

Samsun Medicana Hastanesinde görev yapan Özgür İnce, 1 yıl içerisinde kendisine sigara bağımlılığı sebebiyle gelen 250 hastadan yaklaşık 210'ununa sigarayı bıraktırdı. Mora terapi ve bilgilendirme şeklinde 2 parçadan oluşan bir tedavi yöntemi uygulayan İnce, bir buçuk saatlik bir seansın ardından sigarayı bıraktırıyor.

Medicana Hastanesi olarak uzun yıllardır sigara ile mücadele ettiklerini belirten Doktor İnce, "Dünyada baktığımızda 1 günde 12 bin kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bizler hastanemizde uzun süredir konvansiyonel tedavileri kullanıyorduk. Son 1 yıldır bir çok tedavide olduğu gibi sigara tedavilerinde de yan ve yardımcı tedaviler başlamıştı. Bizler bir tedavi protokolü başlattık. Ben hastalarımızda 2 parça halinde bir sigara tedavisi uyguluyorum. Bunun birincisi kimyasal bağımlılığı yok etmesi için mora terapidir. İkinci parçası ise hastanın sigara sonrası hayatında oluşacak boşlukla alakalalı neler yapabileceği veya aklına geldiğinde nasıl bununla mücadele edip bundan kurtulacağı sosyal ve psikojenik bağımlılık tedavisidir. Toplam bir buçuk saatlik seansta kişiler sigaradan kurtulabiliyor. Seansın ardından hastalarımızı en az 6 ay süreyle takip ediyor, herhangi bir engel çıkarsa birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 250 hastamız oldu. Bunlar da yüzde 85 başarı oranı yakaladık. Avrupa'da sigara kliniklerinde başarı oranı yüzde 22 ile 25 arasında değişirken bizde bu oran yüzde 85'tir" dedi.

"Sigarayı bırakmak zor olabilir ama bu yöntemle asla zor değil"

2 ay önce sigarayı bırakma kararı aldıktan sonra tedavi sürecine giren ve sigara kullanmayı bırakan Tuğba Eyüpoğlu ise, "Kliniğe başvurdum ve Doktor Özgür Bey ile görüştüm. Akabinde doktor bey bana bu süreçle alakalı çok güzel bilgiler verdi. Tedavinin etkilerini anında gördüm. Artık sigara kullanmıyorum. Şu anda çok memnun bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Bu tedaviyi diğer insanlara kesinlikle öneriyorum. Bu süreçle ilgili bazı ön yargılar var. Yöntemin belki zayıflığı ile veya insanların bu bağımlılığı kafada bitirmeleri gerektiği gibi bir algı var. Sigarayı bırakmak zor olabilir ama bu yöntemle asla zor değil" diye konuştu.