Dolandırıcıların yeni yöntemi

Samsun'da engelliler adına vatandaşların vicdani duygularını istismar eden dolandırıcılar yeni yöntemleri ile pes dedirtti.

Engelli derneklerinin adını kullanan ve tekerlekli sandalye almak için para topladıklarını söyleyerek insanları kandıran dolandırıcılar bununla da yetinmedi. Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadını fırsat bilen şahıslar üreticilerin kapısına kadar giderek yardım için fındık dilendi. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yaptıkları yardımın ulaşıp ulaşmadığını merak eden üreticilerden telefon yağdı. Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'ndan gerçeği öğrendiklerinde ise durumu şaşkınlıkla karşıladılar.

"Sağlıklı insanlar bizlerin adını kullanarak para topluyor, halkımız bunlara itibar etmesin"

Para veya fındık toplamak gibi bir uygulamalarının bulunmadığını ve bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşların uyanık olmasını isteyen Başkan Hakyemezoğlu, “Halkımız derneğimizi arayıp ‘siz para topluyor musunuz, şu şekillerde para toplayanlar var' diye soruyor. Bazısı ‘şu kadar fındık verdim, size ulaştı mı?' diye soruyor. Ben fındık toplamadığımızı söylüyorum ama engellilere ‘tekerlekli sandalye, akülü araba alıyoruz' diyorlarmış. Halkımız da bunlardan iyice bıktı. Sağlıklı insanlar bizlerin adını kullanarak para topluyor. Bu konuda çok üzgünüz. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi olarak biz yapılan bağışların resimlerini çekip tekerlekli sandalye akülü araba bağış yaptığımızda bağış yapan kişiye resimlerini atıyoruz. Onun için çok üzgünüz. Samsun halkı bu tür insanlara itibar etmesinler” dedi.