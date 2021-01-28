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Dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi

Samsun’da kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphe üzerine 18 yaşındaki O.K.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada O.K.'nin Adana'nın Kozan ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp "Adınıza telefon hattı çıkartılmış ve örgütün eline geçmiş" diyerek kandırıp korkutup 54 bin lira para dolandırıcılığı olayına karıştığı tespit edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.


Savcıya ifade veren O.K. serbest bırakıldı.

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