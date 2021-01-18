Dolmuş şoförlerine korona testi

Samsun'da sağlık ekiplerinin korona virüs testi yaptığı 1 Nolu Dolmuş Hattı şoförleri, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Samsun'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent içi dolmuş, otobüs ve tramvay sürücülerine yönelik başlatılan korona virüs testi uygulaması devam ediyor. Samsun 1 Nolu Dolmuş Hattı esnafı da Kovid-19 testi uygulamasına tabi tutuldu. İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekipler, 1 Nolu Dolmuş Hattı'nın 100'üncü Yıl Bulvarı üzerindeki adresine giderek dernek bahçesinde dolmuş şoförlerine Kovid-19 testi uyguladı.

Dolmuş esnafı memnun

Toplam 170 şoför meslektaşının test uygulamasından geçtiğini belirten 1 Nolu Dolmuş Hattı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Fuat Kul, "Salgın günlerinde dolmuş esnafı olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına elimizden geldiğince uyuyoruz. Bu yönde dolmuşçu arkadaşlarımızı sık sık uyarıyoruz. Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı bu uygulamayı da çok yerinde buluyoruz. Bu salgın illetini inşallah hep birlikte yenmeyi başaracağız" dedi.

Uygulama sürüyor

Öte yandan, yaklaşık 3 bin şoför ve 80 vatmanın görev yaptığı, günde ortalama 240 bin yolcunun taşındığı Samsun'da tüm şoförlere yönelik başlatılan uygulamanın devam ettiği belirtildi.