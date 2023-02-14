Dolmuşçu, yurdu boşaltan öğrencilerden valiz parası istedi: "Şikayet et"

Samsun'da bir dolmuş şoförü, depremzedeler için yurtları boşaltan üniversite öğrencilerinden valiz için ek ücret istedi. Bir öğrenci ise kendisinden valiz parası talep eden şoförü cep telefonu ile görüntüledi.

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler valizlerini toplayarak memleketlerine dönmeye başladı. Samsun şehir merkezi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) hattında çalışan bir dolmuşçu, valiz ile araca binmek isteyen öğrencilere keyfi tarife uyguladı. Bu dolmuşları kullanan bir öğrenci ise şoförün valiz parası talebini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"Bugün başladım, istersen şikayet edebilirsin"

Öğrencinin kaydettiği videoda şoförün valizlere ücret talep ettiği görülüyor. Videoda ilk olarak dolmuş şoförü minibüse binen öğrenciye "Valiziniz var mı?" diye soruyor. Akabinde Furkan isimli öğrenci ise şoföre "Ağabey ne zamandan beridir valizlere ücret alınıyor?" diye soruyor. Minibüs şoförü ise "Bugün başladım, istersen şikayet edebilirsin" diye cevap veriyor. Öğrenci de bu duruma tepki gösterip araçtan iniyor.

Başkan Apaydın da tepki gösterdi

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Ben hemen bunun önlemini alıyorum. Böyle bir şey olabilir mi, valize para alınır mı, bu hassas günlerde böyle saçma bir şey olabilir mi?” diye tepki gösterdi.