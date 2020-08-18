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Dolmuşla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Er Şadi Serbest Sokak'ta seyir halinde olan O.C.'nin kullandığı 55 D 4517 plakalı dolmuş ile Nur 2. Sokak'ta seyir halinde olan M. D. idaresindeki 41 JD 751 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 41 JD 751 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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