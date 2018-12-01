Domaç: "Türkiye atletizmde söz sahibi ülkelerden biri"

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Çocuk Atletizmi Karar Grubu Üyesi ve Eğitmeni Haldun Domaç, Avrupa, dünya ve olimpiyat platformunda Türkiye'nin atletizmde söz sahibi ülkelerden biri olduğunu söyledi.

IAAF tarafından 196 ülkede uygulanan, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organize ettiği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının da destek verdiği “IAAF Çocuk Atletizmi Projesi” semineri Samsun'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminer kapsamında Uzman Dr. Erhan Oktay tarafından eğitmenlere “Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Proje” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Proje hakkında bilgi veren IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülke olduğunu belirterek, “Proje ile Türkiye'de sağlıklı ve mutlu nesillerin yetiştirebilmesi, madde ve teknoloji ile bağımlılıklarının mücadele edilebilmesi, obeziteyle mücadele edebilmesi ve sonuçta da sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirilebilmesi amaçlanıyor” dedi.

“Proje Türkiye için çok önemli”

IAAF Çocuk Atletizmi Karar Grubu Üyesi ve Eğitmeni ve ünlü spor yorumcusu Haldun Domaç ise proje kapsamında Türkiye'de 2014'ten bu yana başarılı bir şekilde değişik il ve ilçelerine giderek eğiticileri eğitmeye çalıştıklarını söyledi. Projenin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Domaç, “Türkiye genç nüfusa sahip ülkelerden bir tanesi. Ancak bu genç nüfusu ‘ne kadar spora kanalize ediyoruz' sorusunun yanıtını bulmak çok kolay değil. Bu proje özellikle bunu yapmayı amaçlıyor. Amaçladığı özelliklerden bir tanesi de 7-12 yaş grubundaki çocukların spora kazandırılması. Belki bir atletizm federasyonu projesi ama burada amaç sadece atlet yetiştirmek değil. O yaş grubundaki çocukları spora kazandırabilmek, spor yapmasını sağlayabilmek. Türkiye'nin ayrıca projeye katkıları da var. 196 ülkede uygulanıyor ama onun dışında Türkiye bu projeye madde bağımlılığı gibi çok önemli bir konuyu dahil etti. Yine eskimeyen değerler diye spora hizmet eden kişilerde değerlendirilecek. Yaşar Doğu, İbrahim Karabacak gibi çok önemli sporcularda anılacak. Onun haricinde Fair-Play'ı de anlatıyoruz. Bu proje Türkiye'nin geleceğidir. Öyle bakmamız lazım. Bu proje Türkiye'de devam ettiği sürece çocuklarımızın spora kazandırılması daha kolay olacaktır” diye konuştu.

“Türkiye atletizmde söz sahibi”

Türkiye'nin son yıllarda atletizmde önemli çabalarının olduğunun altını çizen Domaç, “Çok fazla devşirme atlet sorunu var ama bu dünyanın temel olarak kabul ettiği bir durum. Türkiye'de de bu tür atletlerimiz ve onlarla kazandığımız önemli başarılar var. Avrupa, dünya ve olimpiyat platformunda Türkiye atletizmde söz sahibi ülkelerden bir tanesi. Türkiye özellikle uluslararası alanda çok önemli yarışmalarda ev sahipliği yapmaya başladı. Bu tür projeler, hayata geçtikten 10 yıl sonra verimlerini gösteriyor. İnşallah 10 sene sonra çok daha başarılı atletleri gündeme getirme fırsatımız olacak” şeklinde konuştu.