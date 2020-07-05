Dört mevsim Samsun

Tabii güzelliği ve kültürel zenginliği ile Karadeniz'in cazibe merkezi olan Samsun, konuklarını kendine hayran bırakıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ili Samsun, insanlara dört mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Samsun; uçsuz bucaksız kumsalları, ovaları, kayak merkezi, kanyonu, dağları, baraj gölleri ve kültürel zenginliği ile Türkiye'deki nadir illerden birisi. Yazın plajları, kışın Akdağ Kayak Merkezi çekim noktası oluyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Samsun'un her bir ilçesi ayrı bir güzelliği barındırıyor. Saklı Cennet Ayvacık doğal güzelliği ile insanları cezbediyor. Çarşamba ilçesindeki 8 asırlık Çivisiz Cami de turist çeken yerlerin başında geliyor. Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy, Ladik Gölü en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Vezirköprü ilçesi; kültürel varlığı ve Şahinkaya Kanyonu ile ziyaretçi çekiyor. Bafra ilçesinde bulunan Çetinkaya Köprüsü, yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oluyor. İlçedeki Asarkale de tarihe yolculuk yapma imkanı sunuyor.

19 Mayıs ilçesi Nabiyan Dağı; ormanları, yaylası ve eşsiz güzelliğiyle misafirlerini bekliyor. 1224 rakımlı Nabiyan Dağı, bölgenin seyir terası konumunda. Atakum ilçesindeki 1350 rakımlı Kocadağ ?ise en çok tercih edilen "kalabalıktan kaçış" noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Yaz-kış ziyaret edilebilen Kocadağ ?konuklarına eşsiz bir deniz ve şehir manzarası da sunuyor. ?

Mavi ile yeşilin her tonunun görülebildiği Samsun, Türkiye'deki en yaşanabilir şehirlerden biri olma özelliğini sürdürüyor.