Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi konseri Samsun'da

Bir Aşık Veysel Hikayesi konseri Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) seyirci ile buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 4.Trabzon Opera Bale Günleri kapsamında, değerli halk ozanı Âşık Veysel'in şiirlerinin Ahmet Murat Gedikli beste ve orkestra düzenlemesi ile seslendirilen ve Trabzonlu sanatseverler tarafından çok ilgi ile karşılanan “Dostlar Beni Hatırlasın – Bir Aşık Veysel Hikayesi” anlatımlı konseri 18 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Samsun Opera ve Balesi Aydın Gün Salonu'nda seyirci ile buluşacak.

Şef Ahmet Murat gedikli yönetiminde ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirlerinin hikayelerinin solistlerin anlatımları ile gerçekleştirileceği konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Mezzo Soprano Ferda Yetişer, Tenor Ünüşan Kuloğlu, Bariton Serkan Kocadere ile piyanoda Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahnede olacak.