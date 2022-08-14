Down sendromlu çocuklara evde eğitim

Samsun'da down sendromlu çocuğa sahip ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak ev eğitimlerine başlandı.

Haftada iki gün 40 aileye misafir olan 10 gönüllü eğitmen, eğlenceli aktivitelerle 0-6 yaş grubu çocukların öğrenimine katkı sağlıyor. 5 ay sürecek hizmet ile çocukların zihinsel açıdan güçlendirilmesini amaçlıyor.

Down sendromlu çocukların özel eğitim ihtiyacını karşılayarak toplumda farkındalık oluşturacak ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi' devam ediyor. Projede Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down-ÇED) ile işbirliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

10 kişilik ekip kuruldu

‘Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı'nın kapsamında yüzde 89'u Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanan 116 bin euro bütçeli projenin finansörü ve yürütücüsü Büyükşehir Belediyesi, psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümünden mezun gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip kurdu.

Evde eğitim

Down sendromlu çocuklara doğru yaklaşım, eğitimin bireyselleştirilmesi, yeni bilimsel öğrenim modelleri, okul öncesi ve kaynaştırılmasına yönelik farkındalık artırma eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllü eğitmenler, ailelere ulaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan eğitmenler, belirlenen 40 aileyi evinde ziyaret ederek, 0-6 yaş down sendromlu çocukların becerilerini güçlendiriyor. Eğlenerek vakit geçirebilecekleri atölye çalışmaları yaptıran eğitmenler, çocuklarının bilişsel, psikomotor ve sosyal becerilerini nasıl geliştireceklerine ilişkin de aileleri bilgilendiriyor.

Ebeveynlerden teşekkür

Çocuklarına evde eğitim hizmeti verilmesinden memnun kalan anne ve babalar, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Eğitmenlerin çocuklarıyla çabuk kaynaştığını dile getiren anne Büşra Meralı, “Büyükşehir belediyesi, çocuklarımızın yaşamlarını normal olarak sürdürmelerine yardımcı oluyor. Çok güzel bir hizmet. Eğitmenlerimiz, çizim yapma, kesme gibi etkinliklerle onların kaslarını ve dili kullanma becerilerini geliştiriyor. Problem çözmeyi, renk, şekil ve büyüklüğü, ilişki kurmayı, dikkat yöneltmeyi, talimatları izlemeyi, oturmayı, emeklemeyi, yürümeyi, tırmanmayı, yemek yemeği, oynamayı, giyinmeyi ve bağımsız hareket edebilmeyi öğretiyor. Ebeveynler olarak bizler de çocuklarımıza nasıl davranacağımızı, ihtiyaçlarını karşılarken dikkat edeceğimiz konular gibi hususlarda bilgilendik. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Proje çok önemli”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Down sendromlu çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına devam edebilmeleri için gereksinim duydukları özel eğitim, yadsınamaz bir gerçektir. Biz de büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çok önemli bir proje başlattık. Projeyle zihinsel açıdan öğrenim güçlüğü yaşayan çocuklarımıza, evlerinde destek eğitimi veriyoruz. Bunun için de 10 kişilik özel ekip oluşturduk. Branşlarında uzman gönüllü eğitmenlerimiz, görevlerine başladı. Her hafta ebevenlerin evlerine konuk olup, çocuklarıyla yakından ilgilenerek el gelişmelerini sağlıyor. Aynı zaman da gözlemlerini yaparak, aileleri hem bilgilendiriyor hem de doğru şekilde yönlendiriyor. İnşallah çocuklarımız, bu eğitimlerle zihinsel açıdan daha da sağlıklı gelişecek ve güçlenecek. Ekiplerimize başarılar, anne ve babalara da kolaylıklar diliyorum” açıklamasını yaptı.