Dr. Akbaş: “Kadınlar en çok eşlerinin olumsuz ifadelerinden dolayı yüz gençleştirme estetiği oluyor”

Dr. Hayati Akbaş, “Plastik cerrahlara başvuran birçok kadının yüz germe ameliyatını istemesinin altındaki nedenlerden biri eşlerinin onların yüzlerine karşı söylediği bazı olumsuz ifadelerdir” dedi.

Yüz gençleştirme ameliyatlarının özellikle kadınlar tarafından daha çok tercih edildiğini ifade eden FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, gençleştirme ameliyatları hakkında bilgi verdi. Yüz gençleştirme ameliyatlarının son yıllarda çok daha fazla rağbet görür hale geldiğini belirten Dr. Hayati Akbaş, “Özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere erkeklerin de yaptırdığı yüz germe ameliyatları oldukça arttı. Özellikle kadınlarda doğumlara bağlı kilo alıp vermelerin, yer çekiminin onlar üzerinden oluşturduğu etkinin daha fazla olması ve kadınlardaki dokuların biraz daha esnemeye bağlı olmasından dolayı yüzde meydana gelen sarkmalar erkeklere göre kadınlarda daha fazladır. Kadınlar yüzlerinden meydana gelen sarkmalardan erkeklere göre daha çok etkileniyorlar. Psikolojik olarak bunun eksikliği daha çok hissediyorlar. Plastik cerrahlara başvuran birçok kadının yüz germe ameliyatını istemesinin altındaki nedenlerden biri eşlerinin onların yüzlerine karşı söylediği bazı olumsuz ifadelerdir. ‘Çok yaşlandın' ‘annene benzedin' gibi ifadeler kadınları ileri derecede incitiyor. İleri derecede yaralıyor. Bizlere geldiklerinde en çok eşlerinin ifadelerinden dolayı estetik ameliyat olduklarını söylüyorlar” diye konuştu.

"Kişi mutlu ise yüz germe ameliyatını gerek yoktur"

Yüz germe ameliyatları uygun yapıldığında özgüveni en çok yerine getiren ameliyatlar olduğuna dikkat çeken Akbaş, “60 yaşındaki bir şahıs neredeyse 20 yaş geriye gittiğini hissettiğinde tam bir özgüven ortaya çıkıyor. Bu özgüven insanında aile içiyle ve işiyle iletişimini güçlendiriyor. Hayatına olumlu yönde yansıyor. Yüz germe ameliyatı ihtiyaç olanlarda gerçekten sarkmanın olduğunu durumlarda tek tedavi yöntemidir. Eğer insan o haliyle mutlu ise yüz germe ameliyatlarına gerek yoktur. Çünkü insan o iş için para harcayacak zaman harcayacak, emek harcayacak. Bir insan kendi ile barışık ise hiç ameliyata gerek yoktur” şeklinde konuştu.