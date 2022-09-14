Dr. Akbaş: "Kepçe kulak çocukların psikolojisini bozuyor"

Dr. Hayati Akbaş, "Kepçe kulak özellikle okulların açıldığı şu dönemde çocuklar açısından çok önemli olan bir problemdir. Bu kepçe kulak denilen hadise bazen dalga ve alay konusu olabiliyor, bu da çocukların psikolojisini çok olumsuz yönde etkileyebiliyor" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş kepçe kulak probleminin özellikle çocuklar arasında önemli bir problem olduğunu söyledi. Özellikle okul döneminde kepçe kulak problemi yaşayan çocukların arkadaşları tarafında alay konusu olabileceğini ifade eden Dr. Akbaş, "Kepçe kulak özellikle okulların açıldığı şu dönemde çocuklar açısından çok önemli olan bir problemdir. Kulakların öne doğru açısının fazla uzun ve büyük olması gibi bir durum olarak adlandırılabilir. Genellikle okula başlama çağında düzeltilmesini tavsiye ediyoruz çünkü arkadaşlar arasında bu kepçe kulak denilen hadise bazen dalga ve alay konusu olabiliyor, bu da çocukların psikolojisini çok olumsuz yönde etkileyebiliyor. O yüzden bu çocukların ailelerine tavsiyem çocuklarında bir kepçe kulak durumu fark ederlerse ve çocuğunda bundan rahatsız olduğu hissiyatını alırlarsa, mutlaka bunun bir tedavisi olduğunu, estetik cerrahi yöntemleri ile kulakların tekrar normal pozisyonlarına getirilebildiğini bilmelerinde fayda var" diye konuştu.

"18 yaşına kadar beklemeye gerek yok"

Kepçe kulak için kişilerin 18 yaşına kadar beklemelerine gerek olmadığına dikkat çeken Akbaş, " 6-7 yaş civarındaki çocuklarda kepçe kulak problemi varsa estetik ameliyatla rahatlıkla düzeltilebilir ve çocuklar böylelikle özgüvenlerini kazanabilirler. Aksi takdirde çocuklar saçlarını uzatarak kulaklarını kapatmak gibi yöntemlerle problemlerini halletmeye çalışıyorlar. Çocuklarda en çok yapılan estetik ameliyatlarından birisi kepçe kulak ameliyatıdır. Estetik ameliyatı denildiğinde hep 18 yaşından sonra yapılır diye akılda kalıyor. Bu durum birçok ameliyat için doğrudur ancak bazı ameliyatların kesinlikle 18 yaşına kadar beklememesi gerekmektedir. Bu durumun mümkün olan en kısa zamanda hatta 6-7 yaşlarında mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Tedavisi rahat, riski çok az olan bir işlevdir. Çocukluk döneminde yapılmadığı taktirde kötü kompleks içerisinde yaşayıp, eğitim ve arkadaş çevresinde bunun eksikliğini hissederler. Hatta eski bir hastamız vardı 60'lı yaşlarında. Kepçe kulak rahatsızlığını çocukluk döneminden bu zamana kadar ızdırap gibi çektiğini, ancak bir türlü bu ameliyatı yaptırma fırsatı imkanı olmadığını ifade etmişti. Hemen fırsatını bulur bulmaz 60'lı yaşlarda bu ameliyatı olmak için bizlere gelmişti. Yani bu hastalığın yaşı yoktur, hangi yaşta rahatsızlık hissediliyorsa o yaşta yaptırılabilir ama genellikle çocuklar bunun psikolojik sıkıntısını çekmesinler, travma yaşamasınlar diye 6-7 yaşında önermekteyiz" şeklinde konuştu.