Dr. Gökosmanoğlu: “Kilolu insanların ümidi, leptin hormonu”

Feyzi Gökosmanoğlu, leptin keşfinin şişman bireylerin ümitlerini artırdığını söyledi.

Çok bilinmemesiyle birlikte leptin, vücutta oldukça önemli bir hormon olarak dikkat çekiyor. Yağ hücreleri tarafından salgılanan leptinin yağ hücreleri büyüdükçe salgıladıkları leptin artar. Leptin, yağ hücreleri tarafından üretilen ve vücut ağırlığının kontrolünde anahtar bir rol oynadığı düşünülen hormon hakkında Medicana International Samsun Hastanesi Feyzi Gökosmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Leptin hormonunun insan vücudundaki etkileri hakkında bilgiler veren Feyzi Gökosmanoğlu, “Leptin hormonu beyninizdeki iştah ve açlıktan sorumlu reseptörlere bağlıdır. Bu hormon doyduğunuz zaman beyninize sinyal göndererek iştahınızı baskılamakla sorumludur. Aynı zamanda hangi besinlerin yağa çevrilip depolanacağını kontrol eder. Leptin hormonu vücudunuzda depoladığınız enerji miktarındaki değişiklikleri algılayarak yaktığınız kalori miktarının artmasını sağlayabilir. Leptin direnci vücudun yeterli seviyede leptin hormonu salgılayamaması sonucu oluşur. Bunun en büyük sebebi dengesiz beslenme sonucu düzensizleşen früktoz ve şeker seviyeleridir. Leptin seviyeleri düşük insanlarda hep bir açlık hissi yaşanır, yemek yense bile açlık devam eder” dedi.

Kilo vermek için gereken leptin hormonu seviyesinin nasıl arttırılabileceğini de aktaran Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şunları söyledi:

“Kilo kontrolü sağlanmış, fit, yeni bir hayat için uygun leptin salınımına ihtiyacımız var. Uygun leptin seviyeleri ile uzun süre tok hissedebilirz ve yağ yakımımız hızlanır. Uzun bir süreçte gerekenden fazla kalori almayalım, duygusal strese dikkat edelim, yüksek şekerli gıdaları, fruktoz şurubunu ve karbonhidrat tüketimini sınırlandıralım. Yeterli uyuyalım, yüksek yoğunluklu egzersiz ve daha fazla hareket kabiliyetimizi arttıralım. Çok uzun süre aç kalmamaya özen gösterdiğimizde, kan leptin seviyesini artırabiliriz. Uzun süreli düşük kalorili bir diyet programı ile leptin seviyesi azalır, azalan leptin, metabolizma hızını azaltarak kilo vermeyi durdurur. Diyet yapılsa bile kilo verememek ya da kilo vermede yavaşlama, azalan leptine bağlı azalan metabolizma hızından kaynaklanabilir. Kilo vermek istiyorsak bu durumlara dikkat etmemiz gerekmektedir.”