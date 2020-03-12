Dr. Hayati Akbaş: "Kepçe kulaklar psikolojik olarak çocukları çok derinden etkiler"

Dr. Hayati Akbaş, kepçe kulağı olan bir çocuğun okulda arkadaşları arasında utandığını, sıkıldığını ve derslere katılmak istemediğini söyleyerek, "Mutlaka kulakta böyle bir problem varsa bu çocukların okul öncesi dönemlerde 6-7 yaşlarında operasyonlar ile düzeltilmesi gerekir. Bu tedavi yapıldığında çocuğun üzerinde çok olumlu bir etkisi olacaktır" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Dr. Hayati Akbaş, bazı çocuklardan doğuştan hiç kulak olmadığını bazılarının ise şekil bozukluğu olduğunu belirtti. Bu durumun çocukları psikolojik olarak derin etkilediğini ifade eden Dr. Akbaş, "Vücudumuzun her bir parçası sadece bir fonksiyon icra etmekle kalkmaz. Aynı zamanda görsel olarak bir anlam ifade eder. Örneğin kulaklarımız bizim için çok önemli organlardır. Sivri çıkıntısıyla büyüklüğüyle, şekliyle yüzümüze farklı bir ahenk verir. Farklı bir armoni ve denge verir. Bazı çocuklarda doğuştan hiç kulak olmayabilir. Bazıları kulak olabilir ama şekli bozuk olabilir. Bazıları kepçe diye tabir edilen öne doğru çıkık olan kulak olabilir. Kepçe kulaklar çocukları çok derinden etkiler. Onlar okula başladıklarında arkadaşları tarafından bazen ciddi bir şekilde alay konusu baskı konusu olabilirler. Şunu unutmayalım ki çocuklar bu konularda acımasızdır. Olayların arka perdesini düşünmeden baskılar, kurgular yaparlar. Bu da çocuğun psikolojisini derinden etkiler. Kepçe kulağı olan bir çocuk okulda arkadaşları arasında utanır, sıkılır ve derslere katılmak istemeyebilir. Kulağının kepçe olan tarafını duvara getireceği şekilde farklı oturma pozisyonları oluşturabilir. Saçını çok uzatarak kulaklarını kapatmaya gizlemeye çalışabilir. Mutlaka kulakta böyle bir problem varsa bu çocukların okul öncesi dönemlerde 6-7 yaşlarında operasyonlar ile düzeltilmesi gerekir. Bu tedavi yapıldığında çocuğun üzerinde çok olumlu bir etkisi olacaktır. Öz güvensiz, içine kapanık bir çocuk olmasını engelleyecek kendi ile barışık olacaktır. Bazı çocuklarda kepçe kulağın yanı sıra hiç kulak olmayabilir. Bomboş bir alan ve bir var biri hiç yok. Böyle bir durumda da biz çocuğa plastik cerrahide kulak yapımı gerçekleştiriyoruz. Çocuğun kendi kaburgasında aldığımız dokular ile hiç kulağı olmayan çocuğa kulak yapıyoruz. Kıvrımlarını şekli şemailini oluşturuyoruz. Çocuğun hayatını bizim tahmin edemeyeceğimiz ötesinde olumlu etki yapıyor" diye konuştu.

"Kepçe kulak konusu ve kulak yokluğunu basite almayalım"

Kulak yokluğu veya şekilde bozukluğunun tedavisi olduğunun altını çizen Akbaş, "Bu tür durumların tedavisi var. Çözülebilir olduğunu bilelim. Çocukların ergenlik süresince bu organ yokluğu psikolojisi altında yaşamalarına zemin hazırlamamak lazım. Ailelerin bu durumların farkında olmaları gerekiyor. 70'e yakın yaşında bazen bize insanlar geliyor. Bana diyorlar hocam çocukluğumdan beri ben bu kepçe kulak durumundan muzdaribim. Hep bende öz güven eksikliği oluşturdu. Hep psikolojimi olumsuz etkiledi. Dolayısıyla ben bu kulağım yüzünden okulumda başarısız oldum gibi söylemler geliyor. 40'lı 50'lili yaşlarda iş güç sahibi insanlar kepçe kulak sebebi ile bize geliyor. Kepçe kelimesini bile duymak istemiyorlar. Kişinin kendi kaburgasından, kıkırdağından kulak yapılması plastik cerrahinin ana konularındandır. Bu konularda bilinçli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.