Dr. K?na?: ?Obezite ameliyat?ndan korkmay?n?

Dr. Volkan K?na?, obezite ameliyat?ndan korkulmamas? gerekti?ini s?yledi.

Obezite tedavisinde bir y?ntemin de cerrahi oldu?unu belirten B?y?k Anadolu Hastaneleri Dr. Volkan K?na?, "Ki?ideki obezite cerrahisinin a??r bir y?ntem oldu?u korkusu, faydadan ?ok zarar getirmektedir. Bu konuyu her detay?na kadar hastalar?m?zla ?nceden A'dan Z'ye payla?maktay?z" dedi.

Obezitede en ideal tedavi y?nteminin ki?inin ya??, cinsiyeti, kilosu ve varsa mevcut sa?l?k sorunlar?na g?re ?ekillendi?ini ifade eden Op. Dr. Volkan K?na?, ?Obezite olu?madan korunma b?y?k ?nem ta??maktad?r. Obeziteden korunma, ?ocukluk ?a??nda ba?lamal?d?r. ?ocuk ?zellikle ergenlik d?neminde olu?an obezite, yeti?kinlik d?nemi obezitesi i?in zemin haz?rlamaktad?r. Bu nedenle aile, okul ve ?evre yeterli, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konular?nda ayd?nlat?lmal?d?r. Obezite tedavisi, bireyin kararl?l??? ve etkin olarak kat?l?m?n? gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve s?reklilik arz eden bir s?re?tir. Obezite tedavisinde diyet, egzersiz gibi yetersiz kalan y?ntemlerde cerrahi tedavi uygulanmaktad?r. Ki?iye uygun cerrahi y?ntemi kendisine ayd?nlatarak ve s?reci anlatarak ilerlenmektedir? diye konu?tu.

Yap?lacak operasyondan da bahseden Dr. K?na?, ?unlar? s?yledi:

?Obezite tedavisinde operasyon normalde 5 noktadan yap?l?r, biz bunu 4 noktadan ?imdi ise 3 noktadan yap?yoruz. Hasta ameliyat sonras?nda hem a?r?s? az oluyor hem de estetik kayg?lar?n biraz daha ?n?ne ge?mi? oluyoruz. Ameliyattan bir g?n sonra beslenme d?zeni ba?l?yor. Ameliyattan 2 g?n sonra g?zetimimiz alt?nda evine gidiyor. En ?nemlisi, hasta evine, memleketine gitse bile 24 saat telefonla ula?abiliyor. Hastalar?m?z ile bir aile ortam? gibi 7 g?n 24 saat ileti?im halindeyiz. Yani baz? hastalar?m?z ?ncesinde bize ?unu s?yl?yor; ?bu ameliyattan korkuyoruz ?evremizden doktorlar sizi bi?ip, kesiyor, a??r bir ameliyat' ?eklinde yanl?? bilgiler verilerek korkutuluyor. Asl?nda b?yle bir durum yok. Hastan?n v?cudunda a?t???m?z 3 k???k nokta dedi?imiz kesi ?zerinden obezite operasyonlar?n? ger?ekle?tiriyoruz.?