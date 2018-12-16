Dr. Ocak: “Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin muayenesinde her üç kişiden ikisinde hemoroid tespit ediliyor”

Dr. Sedat Ocak, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin muayenesinde her üç kişiden ikisinde hemoroid (basur) tespit edilmekte olduğunu söyledi.

Halk arasında basur olarak da bilinen hemoroid, daha çok toplardamar ağırlıklı submüközvenlerin genişleyerek dışarı sarkmasıyla oluşur. Genel cerrahi polikliniklerinde en sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin muayenesinde her üç kişiden ikisinde hemoroid tespit edilmekte olduğunu ifade etti. Opr. Dr. Ocak, yapılan ağrısız ve kanamasız lazerli operasyonla hastaların kısa bir zamanda mutlu bir şekilde normal yaşantılarına döndüklerini belirtti.

Hastalık hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ocak, "Hemoroid hastalığı toplumun yaklaşık yüzde 50 nüfusunu etkileyen, erkek ve kadınlarda görülen bir durumdur. Hemoroidal damar yastıkçıkları herkeste bulunur ve makat toplardamarlarının anüsün (makat) tam olarak kapanmasına yardımcı olur. Ancak bu yastıkçıklar genişler, sarkarsa şikâyetlere ve sorunlara neden olur. Mayasıl ya da tıbbi adıyla hemoroid, hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi nedenlerle genellikle geç teşhis ediliyor ve zamanında tedavi edilmeyen hemoroidler ilerleyip dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor. Kaşıntı, yanma, ağrı, hassasiyet, kanama başlıca şikâyetlerdir. Bu durum tuvalet yapılması sırasında ıkınmalarda daha belirgin hal alır. Sıklıkla makattan kendiliğinden ya da dışkılamayla kan gelmesi, klozetin kana bulanması gibi şikâyetlerle ön plana çıkan bu hastalık, 10 hastadan 4'ünde hiçbir şikâyete neden olmadan da var olabilmektedir” dedi.

Hastalığın tedavi sürecinden de bahseden Opr. Dr. Ocak, şunları söyledi:

Hemoroid şikâyeti olan hastalar öncelikle bir kamera vasıtasıyla (rektosigmoidoskopi) muayene edilir. Muayenenin ardından kesin tanı konur. Günübirlik bir işlem olan lazer teknolojisi ile ağrısız ve kolay bir tedavi uygulayarak, bu sağlık sorunundan kısa bir sürede tedavi ediyoruz. Son teknolojik aletle yapılan bu İşlem, istirahat gerektirmiyor. Kişi aynı gün günlük hayatına dönüyor, işbaşı yapmasına olanak sağlıyor. Uygulama yapılan cihaz dünya da bilinen son teknoloji ürünüdür. Hemoroidten kurtardığımız bölgede diğer yöntemlere göre tekrarlama riskini minimuma indiriyoruz. Lazer Proktoloji Uygulamaları merkezimize kazandırdığımız dünyanın en küçük ve en güçlü lazer cihazımız standartlara uygun, performans ve değer sahibidir. Üstün işçiliği, dizaynı patentli soğutma teknolojisi ve benzerlerinden daha küçük ebatıyla, tedavi de istenilen başarıyı elde edebilmesiyle, farkını en iyi şekilde ortaya koymaktadır.”