Dr. Ocak: “Mide botoksu ile kısa sürede kilo vermek mümkün”

Dr. Sedat Ocak, diyet, ilaç tedavisi ve mide küçültme ameliyatının yanında mide botoksunun da fazla kilolardan kurtulmak için başlıca yöntemlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Hastanesi Dr. Sedat Ocak, obeziteyle mücadelede etkin bir yol olan mide botoksu uygulaması hakkında bilgi verdi. Diyet, ilaç tedavisi ve mide küçültme ameliyatının yanında mide botoksunun da fazla kilolardan kurtulmak için başlıca yöntemlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Opr. Dr. Ocak, “Fazla kilo yani obezite çağımızda tansiyon, şeker, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları gibi hastalıkların ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Bu anlamda obezite ile mücadele kapsamında tıp dünyası önemli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. Norveçli bilim adamlarının uzun çalışmalar sonrası onay verdikleri mide botoksu uygulaması, Avrupa ve Amerika'nın ardından sağlık alanındaki gelişmeleri her zaman yakından takip eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından da kullanılmaya başlandı” dedi.

"20 dakikalık işlem”

İnatçı kilolar ile mücadelede gerçekleştirilen işlemin 20 dakika sürdüğünü ve aynı gün normal hayata dönme imkanı sunduğunu aktaran Opr. Dr. Ocak, “Botoks proteininin endoskopik olarak vücuda uygulanmasıyla yapılmaktadır. Midede uygulanan kısımdaki kaslar ve sinirler geçici olarak etkisiz hale getirilir. Uygulanan bölgedeki kaslar ve sinirler iştah ve açlık durumu üzerinde etkili olan sinirler ve kaslardır. Sinirlerinizin ve kaslarınızın etkisiz hale gelmesiyle tükettiğiniz yiyecekler midenizde uzun süre kalır ve tokluk hissi süresi uzar. Böylelikle az yiyerek uzun süre tok kalmış olur, kısa sürede kilo verebilirsiniz. Mide botoksunun bilinen ciddi yan etkisi veya zararları yoktur. Genellikle başarıyla sonuçlanan mide botoksu işlemini 4 ile 6 ay arası etkisi devam etmektedir” diye konuştu.