İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dr. Özkan: “İdrar kaçırma utanılacak bir durum değil”

Üroloji Uzmanı Opr.

Dr. M. Gürkan Özkan, kadınlarda sıkça görünen idrar kaçırma sorunun utanılacak bir durum olmadığını ve altta yatan sebebe göre tanısı konulup tedavi edilebileceğini söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Dr. M. Gürkan Özkan, özellikle menopoz sonrası dönemin hatta bazen de hiç doğum yapmamış kadınlarda ve 30 yaş sonrası 4 kadından birinde yaşanan idrar kaçırma sorunu kadınların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



“Tedavi edilebilir”


İdrar kaçırma sağlık sorunun utanılacak bir durum olmadığına vurgu yapan Özkan, “Kadınlar bilmelidir ki bu utanılacak, gizlenecek bir durum değildir. İdrar kaçırma sorunu, herhangi bir tıbbi ya da psikolojik durumla ortaya çıkabilir. Altta yatan sebebe göre de, geçici ya da kalıcı olabilir. Tanı konması kolaydır ve çoğunlukla tedavi edilebilir. Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı değişikliklerle idrar kaçırma riskini azaltmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, mutlaka ideal kilonuzda kalmaya çalışın. Sigara kullanmayın, kullanılıyorsanız da mutlaka bırakın. Mesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlayın. Lifli gıdadan zengin bir beslenme şekli belirleyin, kabızlığı engellenmeye çalışın. Düzenli fiziksel aktivite yapın, egzersizi hayatınızın içine dahil edin. Düzenli sağlık kontrolü yaptırın. Bu durumu çok önemsiyoruz. Özellikle belirli yaş sonrası bayanlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları düzenli kontrol sonrası ortaya çıkmaktadır. Önemli olan bu durumu erken belirleyip tanısını koyup, tedavisini yaptırmaktır. Utanılacak, gizlenecek bir durum yoktur. Geçer diye de beklemeyin hemen bir uzman doktor desteği alın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.