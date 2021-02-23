Dr. Öztürk: "KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Hayrullah Öztürk, KOAH'ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) erken teşhis ile önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Erken dönemde belirtiler önemsenmeli ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Hayrullah Öztürk, KOAH hastalığının belirtileri hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu. KOAH'ın tanısı erken konulduğu takdirde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Öztürk, "Farkındalık oluşturmak adına çevrenizde KOAH olabileceğini düşündüğünüz kişileri mutlaka uyarmalı ve kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlamalısınız. KOAH dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu arasında yer almaktadır. KOAH zararlı partikül ve gazlara belirgin maruziyet sonucu hava yollarında ve alveollerde gelişen anomalilere bağlı solunumsal semptomlar ve hava akımı kısıtlanması ile meydana gelir. KOAH genellikle orta, ileri yaşta grubunda görülür ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Her kişi için farklı olabilir, ancak yaygın belirtileri sık sık öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığıdır" diye konuştu.

"İhmal etmeyin"

Ateş ve kas ağrısı yaşayanların vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Özellikle kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının artması ile KOAH'ın daha arttığı görülmektedir. Buna etken olarak kapalı ortamlarda ve sigara içilen yerlerde bulunmak zorunda kalanları daha da fazla etkilemektedir. KOAH sigara içmeyenlerde bile sigara dumanı olan ortamlarda duran kişiler için de çok tehlikeli bir hal alabiliyor. Korona virüsün akciğerleri hedef almasından dolayı KOAH hastaları en riskli grup içinde yer almakta ve hastalar için çok tehlike oluşturmaktadır. Bu hastalar için en önemli korunma yöntemi hastalığa yakalanmamak. Bunun için evde kalmaya, maske takmaya ve el hijyenine uymaları büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.