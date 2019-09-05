Dr. Yıldırım: “Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar”

Eren Yıldırım, “Okul çağındaki çocuklarda ayağın şekline uyumlu dikdörtgen şeklinde sivri uçlu olmayan ayakkabı olmalıdır. Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar” dedi.

Liv Hospital Samsun Eren Yıldırım, ayakkabı seçiminin kişiye uygun olması gerektiğini söyledi. Çocukların yürümeye başladıkları ilk 8 haftada ayakkabısız yürümesinin önerildiğini ifade eden Yıldırım, “Çünkü ayakları ile yeri hissetmeleri yürümeyi öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca yapılan çalışmalarda erken çocukluk dönemde çok ayakkabı giyenlerde daha fazla oranda düztabanlık olduğu gözlenmiştir. Yürüme fonksiyonu arttıkça yavaş yavaş doğru ayakkabı seçime başlanmalıdır. 1-2 yaşta ayakkabılar aşırı derecede yumuşak ve esnek olmalı, ayağa ayakkabı yokmuş gibi hareket kabiliyeti vermelidir. 2 yaşından sonra koşmaya başlayan çocukta artık daha şekilli, ayağa daha oturan yürüyüş ve spor ayakkabıları seçilmelidir. Ancak 4-5 yaşa kadar ayakkabıların içerisine ark desteği konulmasının faydadan çok zarar getirebilmektedir. 8-10 yaşlarda ayak esnekliği gelişime bağlı olarak azaldığı için yerden gelen tepkiyi emen, hafif topuk destekli (1,5-2 santimetre) ayakkabılar önerilmektedir. Yapılacak sporun cinsine göre spor yaralanması riskini en aza indirmek amaçlı ek özellikli ayakkabılar (ayak bilek korumalı vb ) kullanılabilir” dedi.

“Ayakkabının ucunda 1 santimetrelik boşluk olmalı”

Okul çağındaki çocuklarda ayağın şekline uyumlu dikdörtgen şeklinde sivri uçlu olmayan ayakkabı kullanması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, “Başparmak uçundan ayakkabının ucu arasında yaklaşık 1 santimetre boşluk bulunmalıdır. Tarak kısmının genişliği çocuğun ayağına uygun olmalı, yanlardan ayağı sıkmamalıdır. Ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az enerji harcamalarını sağlar. Deri veya kanvas gibi yumuşak materyalden yapılmış olmalıdır. Gözenekli olmalıdır. Hava iletimine izin vermelidir. Mevsim özelliklerine göre ısı yalıtımlı, su geçirmeyen malzemeler kullanılabilir. Alt taban kaymayı engelleyici özellikte ve esnek olmalıdır. Sert ayakkabı tabanı ayağın esnemesini engellediğinden düşme riskini arttırır. Ayakkabı içindeki tabanlık teri emebilir özellikte olmalıdır. Ayak gün içerisinde ayakta durmayla genişlediği için ayakkabı numarası artar. Bu nedenle ayakkabı seçimi günün ilerleyen saatlerinde yapılmalıdır. Gün içinde ayakkabı içerisinde oluşan terleme ve kapalı ortam nedeniyle ayakkabı içerisinde aşırı bakteri ve mantar üremesine neden olur. Bu nedenle her gün aynı ayakkabı kullanılmamalı ve en az gün aşırı ara vererek ayakkabı giyilmelidir” diye konuştu.