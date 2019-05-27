Dr. Yılmaz: “Myomda doktor kontrolü ihmal edilmemeli”

Dr. Lale Çetin Yılmaz, rahimde gelişen iyi huylu ur olan myomlarda (ur) ilaç tedavisinin olmadığını belirterek, “Myomlarınız varsa ya da geçmişte olduysa düzenli doktor kontrolünü ihmal etmeyiniz” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Dr. Lale Çetin Yılmaz, myom, çeşitleri, tanı ve tedavisi konusunda bilgi verdi. Myomların rahimde gelişen iyi huylu urlar olduğunu ifade eden Yılmaz, “Tüm kadınların yüzde 25-50'sinde bulunur. Myomları olan pek çok kadın bundan haberdar değildir. Çünkü bazen belirti ve sorun oluşturmazlar. Ancak bazı kadınlarda myomlar büyüklük, sayı ve yerleşimlerinden dolayı sorun oluşturabilir. Her dört kadından birinde görülür. Menopoz sonrası küçülür. 40 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 40'ında myom vardır” dedi.

“Bazı myomlar belirti vermez”

Myomun oluşma nedeninin kesin olarak bilinmemekle birlikte kadınlık hormonu östrojen myomların büyümesine yol açtığını kaydeden Yılmaz, “Bu yüzden gebelikte östrojen arttığı için myom büyür. Menopozda azaldığı için myom küçülür. Myomda genetik yatkınlık da mevcuttur. Özellikle anne tarafındaki kadınlarda myom olanlarda risk fazladır. Bazı myomlar belirti vermez. Belirti verenlerde ise adette daha fazla kanama, daha uzun veya daha sık adet dönemleri, adet sancısı, adet dışı vajinal kanama, kansızlık, karın ve belde ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık görülebilir” diye konuştu.

“Yüzde 40 ihtimalle düşük gelişir”

Myomu olan kadınlarda yüzde 40 ihtimalle düşük geliştiğini belirten Yılmaz, “Ayrıca myomlar yerleşim yerine göre kısırlık sebebi olabilir. Kadın doğum uzmanı tarafından yapılan jinekolojik muayene sırasında tespit edilebilir. Ayrıca ultrason, magnetik rezonans(MR), histeroskopi, hsg, laparoskopi ile de saptanabilir. Belitilere yol açmayan, küçük olan veya menopoza yaklaşan bir kadında görülen myomlar takip edilir. Yakınmalara yol açan myomlar ise cerrahi olarak tedavi edilir. Myomlarda maalesef ilaç tedavisi yoktur. Myomlarınız varsa ya da geçmişte olduysa düzenli doktor kontrolünü ihmal etmeyiniz” şeklinde konuştu.