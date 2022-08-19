Drenaj kuyusunda zehirlenen 3 kardeş toprağa verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde girdikleri drenaj kuyusunda zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş toprağa verildi.

Vezirköprü'nün Adatepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) isimli 3 kardeş girdikleri kuyuda zehirlenerek hayatlarını kaybetti. 3 kardeş için Adatepe Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazından sonra 3 kardeş mahalle mezarlığına defnedildi.

Olay

Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) kendilerine ait şeker pancarı tarlasında çalışırken, küçük kardeşleri Enes Turan yanlarından ayrılarak gezmeye gideceğini söyledi. Havanın kararmasına rağmen Enes Turan'dan haber alamayan kardeşleri, babası ve yakınları ile onu aramaya çıktı. Evlerine uzak bir yerde DSİ'ye ait sulama drenajının önünde Enes'in motosikletini fark eden aile fertleri etrafta arama yaptı. Kardeşlerden biri, Enes Turan'ın vanayı açmak için drenaj kuyusuna girmiş olabileceğini düşündü. Osman Turan ve Sadi Turan peş peşe kuyuya girdi. 3 kardeş girdikleri kuyudan çıkamadı. Kardeşler burada zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Aile fertleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyudaki kardeşlerin cesetleri çıkartılırken, gazdan etkilenen itfaiye eri de hastanelik oldu.