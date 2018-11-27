Dt. Kolbakır: “Diş hekimleri düzenli ziyaret edilmeli”

Dt. Filiz Kolbakır, “Diş hekiminizi düzenli ziyaret ederek pek çok ağız sağlığı sorununu önlemeye veya en aza indirmeye yardımcı olabilirsiniz” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Filiz Kolbakır, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verdi. İyi diş sağlığı uygulamasının sağlıklı bir ağız, diş ve diş etleri için önemli olduğunu ifade eden Kolbakır, “Ayrıca görünümüz ve yaşam kalitenize de yardımcıdır. Diş sağlığı ekibiniz, siz ve diş sağlığı hekimlerinizden oluşur. Birlikte, azalmış yaşam kalitesinden ve olası tıbbi komplikasyonlardan kaynaklanan pek çok diş sorununu önleyebilirsiniz. Hastalıklı, çarpık, eksik dişler veya deforme olmuş bir çene konuşmanıza engel olabilir, yiyecekleri çiğnemenizi zorlu ve ağrılı bir hale getirebilir ve pahalı düzeltme uygulamalarına yol açabilir” dedi.

"Çürükler hemen tedavi edilmeli"

Çürüyen mine ve diş kökünün dışarı çıkması ile oluşan dişlerdeki ağrılı bölgelere çürük denildiğini aktaran Kolbakır, “Soğuk veya sıcak yiyecekler veya içecekler bir şeylerin yanlış gittiğine işaret edebilir. Çürükler, dişte belirgin bir hasar olana kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu nedenle, diş hekiminizi düzenli ziyaret etmeniz oldukça önemlidir. Diş çürüğünün erken belirtilerini tedavi etmek, ilerlemiş vakalardan daha kolaydır. Modern dental teknoloji sayesinde, diş çürüğünü tedavi etmek, özellikle de ilk evrelerde sıklıkla kötüleştiği evrelerden daha az rahatsız edici boyuttadır” diye konuştu.

"Diş eti hastalığı gelişir"

Diş eti hastalığının kötü ağız sağlığının bir diğer komplikasyonun ilk aşamada hafif olup tedavi edilmediğinde ise çok daha ciddi sorunlara yol açacağını kaydeden Kolbakır, “Diş eti hastalığı veya periyodontal hastalık; diş kaybı, enfeksiyon ve diğer komplikasyonlara neden olabilir. Araştırmalar; periyondontal hastalığın kalp komplikasyonları, felç, diyabet komplikasyonları ve solunum sorunları dahil diğer sağlık sorunları ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Diş hekiminize yapacağınız düzenli ziyaretler; sağlıklı diş, diş eti ve ağıza kavuşmanıza yardımcıdır” şeklinde konuştu.

"Ağız sağlığınıza doğru bakımı uygulamamak diğer sağlık sorunlarına yol açabilir"

Diş veya ağız sağlığının dişler, diş etleri ve ağızla ilgili olduğuna dikkati çeken Kolbakır, “Amaç, diş çürümesi ve diş eti hastalıkları gibi komplikasyonları önlemek ve ağzınızın genel sağlığını korumaktır. Sağlıklı ağız, enfeksiyon, yara ve diş ve diş etleri ile ilgili diğer sorunların olmaması genel sağlığınızın korunmasında önemlidir. Farklı tıp doktorları diş sağlığı üzerinde odaklansa da, halen düzenli sağlık ekibinizin bir parçasıdırlar. Hastalık ve diğer durumlar diş sağlığınızı, diş sorunları da vücudunuzun diğer kısımlarını etkileyebilir. Ağız sağlığınıza doğru bakımı uygulamamak diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli önleyici adımlar atarak ve diş hekiminizi düzenli ziyaret ederek pek çok ağız sağlığı sorununu önlemeye veya en aza indirmeye yardımcı olabilirsiniz. Ağız ve diş yaralanmaları, özellikle de sporla uğraşan gençlerde sorunlara neden olabilir. Genç atletlerin, özellikle temas sporları ile uğraşan veya düşme ve ağza darbe olasılığının olduğu aktivitelerle uğraşanların doğru ağız korumasını kullandığından emin olun” ifadelerini kullandı.

"Çocukluktan itibaren başlar"

Ağız sağlığının doğumdan kısa bir süre sonra başladığını ve hayatın geri kalanı boyunca devam ettiğinin altını çizen Kolbakır, “Sabit ve tutarlı ağız sağlığı alışkanlıkları bir ebeveynin yönlendirmesi ile çocukken oluşturulan alışkanlık ve modellerden gelir. İyi ağız sağlığı uygulamaları ve düzenli diş hekimi ziyaretleri, parlak bir gülüşün ve ağrısız bir ağzın keyfini sürmenize yardımcı olur. İyi ağız sağlığı uygulamalarına erken yaşta başlamışsanız ve yetişkinlik döneminde bunlara bağlı kaldıysanız; sağlıklı bir ağız, ferah bir nefes, güçlü dişler ve parlak bir gülüşe sahip olmanız kaçınılmazdır. Zaman içinde diş sorunlarının gelişmesine izin verseniz dahi, düzeltme uygulamaları için bir diş hekimine görünmek için hiçbir zaman geç değildir. Modern uygulamalar sayesinde, bazılarının korktuğu ağrının çoğu diş sağlığı uygulamaları sırasında ortadan kalkar” dedi.

Diş sağlığı ve diğer hastalıklar

İnsanın genel sağlığının ve diş sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Kolbakır, “Kötü ağız sağlığı alışkanlıkları hastalık riskinizi veya koşullarınızı artırır ve bazı hastalıklar veya durumlar ağzınızı etkileyebilir. Ağzınızın içinde olan vücudunuzun diğer kısımlarını etkileyebilir ve etkiler. Bu nedenle, iyi diş sağlığı alışkanlıkları genel sağlığınız açısından önemlidir. Ağzınızda pek çok bakteri türü bulunmaktadır. Bazıları zararsızken, bazıları ağzınızda veya vücudunuzun başka kısımlarında sorunlara neden olabilir. Kötü diş sağlığı alışkanlıkları, zararlı bakterilerin diş etlerinize ve dişlerinize saldırmasına, diş eti hastalıkları ve diş çürümesine yol açar. İyi diş sağlığı alışkanlıkları, çoğu zararlı bakterinin ağzınızda ve vücudunuzun diğer kısımlarında sorunlara neden olmasını önler. Çeşitli durumlarda, zararlı bakteriler ağız yoluyla kan dolaşımına girebilir veya vücudunuzun diğer bölgelerine yayılabilir. Bu durum meydana geldiğinde, ciddi sağlık sorunları olasılığı vardır. Benzer şekilde, sağlık sorunları ve durumları ağzınızda sorunlara neden olabilir” diye konuştu.

"Alışkanlıklar nedeniyle pek çok hastalıklarla karşılaşılabilir"

Dt. Kolbakır, kötü diş sağlığı alışkanlıkları nedeniyle insanların diyabet, kalp hastalığı bağışıklık sisteminde zayıflama, kemik erimesi, enfeksiyon ve kanser gibi sorunlar yaşayabileceğini de aktardı. Diş eti hastalığının belirtileri hakkında da bilgiler veren Kolbakır, “Diş etlerinin kanaması, kırmızı, şiş ve hassas diş etleri, dişler ve diş etleri arasında iltihabı akıntı, sallanan dişler, sürekli kötü ağız kokusudur. Özel dental aletler kullanarak plak ve diş taşları diş eti cebinden uzaklaştırılır. Bu tedavinin yeterli olmadığı durumlarda diş eti operasyonlarının da yapılması gerekebilir. Diş eti hastalıkları, kendi kendine, gargara, vitamin ve antibiyotik kullanımları ile düzelmez. Ancak profesyonel temizlik sonrasında uzman doktorunuzun size verebileceği tedavilere uyularak diş eti sağlığının idamesi sağlanabilir. Ağız sağlığı, konuşmamızı, gülmemizi, çiğneme ve yutmamızı, yüz ifadelerimizi, duygu dünyamızı dışarıya açan dokuların genel sağlığı demektir” şeklinde konuştu.