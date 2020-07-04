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Düğün dönüşü baba ve oğluna araba çarptı

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı baba ve oğlu yaralandı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı baba ve oğlu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesinde yapılan düğün sonrasında evlerine gitmek üzere karayolunun karşısına geçmeye çalışan baba A.O.Ç. ve oğlu S.Ç.'ye Samsun – Ordu karayolunda seyir etmekte olan F.V. hakimiyetindeki 55 ADA 548 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan baba ve oğlu çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından baba A.O.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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