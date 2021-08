Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 yaralı

21-28 Temmuz 2021 tarihleri arasında ise jandarma sorumluluk alanında 391 düğün merasimi icra edildi. Bu düğünlerde görevlendirilen personel tarafından yapılan uygulama ve kontrollerde silahla rastgele ateş ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan 9 şahıs yakalandı. Bu olaylarda 8 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 7 şahıs hakkında ‘genel güvenliği tehlikeye sokma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 2 şahıs hakkında ise ‘silahla yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların bu mutlu günlerini hüzünlü bir güne çevirmemesi için çevreye silahla rastgele ateş ederek hem kendilerinin hem de düğüne gelen misafirlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları gerektiğini hatırlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tüm vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, “Havaya atılan her mermi çekirdeğinin mutlaka yere düşeceği ve düştüğü yerde de her hangi bir canlı veya cansız varlığa isabet edebileceği unutulmamalıdır” dedi.