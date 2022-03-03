İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonuna girerek pasta yediği iddia edilen A.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.