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Düğün salonunda vurulan genç öldü

Samsun’da bir düğün salonunda tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Samsun'da bir düğün salonunda tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.


Olay, Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün salonunda tüfekle vurulan 19 yaşındaki Kadir Alagöz, ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Alagöz, gece hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Olayın kazara mı olduğu yoksa gencin cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor.

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