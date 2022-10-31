Düğünde kazara 9 yaşındaki yeğenini vuran dayı adliyeye sevk edildi

Samsun'da düğünde kız alma meresimi sırasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu kazada 9 yaşındaki yeğinini vurarak ağır yaralayan dayı, jandarma komando askerlerinin de katıldığı geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Başalan Mahallesi Çakırlar mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti. Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi Yasin E.T.'nin karnına isabet etti. Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün (38) tabancasından çıktığını tespit etti. Olay yerinden kaçan Gökçepınar Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu.

Ameliyata alınan çocuğun daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan R.Ö., silahla ateş açınca silahın tutukluk yaptığını ve bu sırada silahı kurcalarken kazara ateş alınca yeğeninin vurulduğunu ve olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Şahıs, jandarma komandoları eşliğinde geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi.