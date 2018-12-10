Düğünden dönerken kazada yaralanan müzisyen hayatını kaybetti

Samsun'da düğünden dönerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan müzisyen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi'nde 29 gün önce gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünlerde yayla kavalı çaldığı öğrenilen 11 çocuk babası Yusuf Öztürk (67), Trabzon'daki düğünden Samsun'daki evine dönerken evinin yakınında yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken Murat B. idaresindeki 06 FV 0614 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ameliyata alındı. Yusuf Öztürk, kazadan 29 gün sonra bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.