Düğüne giderken kaza geçirdiler: 4 yaralı

Ordu'dan İstanbul'a düğüne giden ailenin içinde bulunduğu aracın Samsun'da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Perşembe ilçesinden İstanbul'a düğün törenine gidenlerin içinde bulunduğu Ferda Küçük idaresindeki 52 AAP 027 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmekte olan Burcu Yılmaz'ın kullandığı 55 BM 132 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve düğüne gittikleri öğrenilen Melike Küçük, Berkay Seven, Burcu Seven ve Simge Seven yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.