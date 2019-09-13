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Dükkanının önünde husumetlisince tabancayla vuruldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından dükkanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından dükkanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.


Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto kiralama dükkanı bulunan Kemal F., iş yeri önünde durduğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Kemal F. sağ ayağından yaralanırken tabancayla ateş eden şahıs ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı şahıs özel bir hastaneye kaldırıldı. Tabancadan çıkan mermiler yaralı şahsın otomobiline de isabet ederken ekiplerin kaçan şahıs üzerine başlattığı çalışma devam ediyor.

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