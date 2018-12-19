“Dün sabah ne yediğimi unuttum” ifadesi hastalık habercisi olabilir

Osman Demir, “dün sabah ne yediğimi unuttum” ifadesinin çok masumane görülse de aslında çeşitli beyin hastalıklarının habercisi olabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Osman Demir, unutkanlıkla ilgili hastalık, hemen herkesin aklına “Alzheimer”ı getirse de, kafa darbesi, beyin tümörü, beyin iltihabı, sara hastalığı, beyinde bir damarın tıkanması da unutkanlığa yol açabileceğini belirtti. Alzheimer hakkında bilgi veren Demir, “Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Beynin belli bölgelerinde, bilinmeyen bir nedenle birtakım proteinler birikir. Bu da beyindeki haberleşmeyi sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açar. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlıktır. Yakın zamana ait bilgileri hatırlama ya da yeni bilgiler öğrenme güçlüğü görülür. Ayrıca konuşma bozukluğu, karar verme güçlüğü, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka zihinsel sorunlarda baş gösterir. Hastalık ilerledikçe birçok hastada depresyon, saldırganlık, huzursuzluk, hayaller görme, uyku bozuklukları ya da amaçsızca dolaşma gibi ruhsal sorunlar görülebilir” dedi.

“Unutmayan insan yoktur”

“Unutmayan insan yoktur” diyen Osman Demir şu bilgileri verdi:

“Çağımızın en çok duyulan şikayetlerinden biri ‘unutuyorum' kelimesidir. Unutmayan insan yoktur. Hemen hemen hepimiz birçok şeyi unutuyoruz. ‘Dün sabah ne yediğimi unuttum' cümleleri çok masumane görülse de aslında çeşitli beyin hastalıkları tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazen bu unutkanlıklar yorgunluktan ve stresten olsa da kişi unutkanlığına sebep olan durumu araştırmalıdır. Bunun içinde mutlaka bir hekime muayene olması gerekmektedir. Kişi unutkanlığının normal bir unutkanlık mı yoksa bir hastalık belirtisi mi olduğunu nasıl ayırt edebilir? Kişi yaşamının unutkanlıkları yüzünden etkilenmeye başlaması önemli bir belirtidir. Etraftan gelen geri bildirimlere de dikkat etmek gerekmektedir. ‘Sen bugünlerde çok unutkan oldun! Söylediğimi hatırlamıyor musun?' gibi cümleler bunun kanıtıdır.”