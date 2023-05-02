Dünya Astım Günü: Vatandaşlara solunum fonksiyon testi

"Dünya Astım Günü" kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir AVM'nin meydanına stant kuruldu. Stantta bulunan uzman hekimler isteyen vatandaşlara solunum fonksiyon testi uygulayarak sonuçları da kendilerine verdi. Astım şüphesi olan hastalara gerekli bilgilendirme yapılırken, sigara kullanan kişiler ise tiryakilikten vazgeçmeleri yönünde uyarıldı.

Yapılan etkinliğin amacı hakkında bilgilendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bugün Dünya Astım Günü için buralardayız. Astım, akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Astım, hastalarda tekrarlayan ve ataklar haline gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bizler burada doğru tanı için solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Doğru tanı için yapılanların değerlendirmesi amacıyla solunum fonksiyon testlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılması önemlidir. Yaptığımız test sonucu hastalara bilgi veriyoruz. Eğer bir problem varsa hastalara bir göğüs hastalıkları uzmanının değerlendirmesi gerektiğini söylüyoruz. Ya da bir yaşam önerileri için küçük tavsiyelerde bulunuyoruz. Sigara kullanıyorsa, sigara bıraktırma için teşvik etmeye çalışıyoruz. Diğer yandan kronik bir hastalığı varsa onun için yönlendirme yapıyoruz. Bugün burada onlar için varız” dedi.

Teste tabii olan vatandaşlar da kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.