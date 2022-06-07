Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünya Çevre Günü' etkinliğinde sıfır atık ve atık malzemelerin geri dönüşümüne dikkat çekildi. Etkinlikte çevre bilinci kazandırılması için farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çobanlı İskelesi'nde ‘Dünya Çevre Günü' etkinliği düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Bilal Büyükbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Öztürk, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Emrah Binici, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödül verildi

Programda düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat tarafından ödül ve hediyeleri verildi. Ayrıca ödül alan resimler etkinlik alanında sergilendi. Etkinlikte iklim değişikliği ve etkileri konulu koreografi, tohum ekme atölyesi etkinliği, yüz boyama etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerden oluşan mini defile ise büyük beğeni topladı. Öğrencilerden oluşan müzik grubu tarafından verilen mini konserde etkinliğe katılan öğrenciler doyasıya eğlendi. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile özel ve kamu okullarının destek verdiği etkinlikte sıfır atık ve atık malzemelerin geri dönüşümüne dikkat çekilerek, çevre bilinci kazandırılması için farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Yaşanabilir bir dünya bırakmak için

‘Başka Dünya Yok' temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Samsun Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, “Şu anda bütün mesele aslında bir farkındalık oluşturmak. Hepimiz yaşadığımız çevrenin bir parçası olarak geleceğe daha düzgün daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda atık malzemelerden elbise tasarımı yapan öğrencileri kürsüye davet eden Yıldız, geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

En büyük tema sıfır atık

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise konuşmasında “5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşamın öne çıktığı ve iklim değişikliğiyle mücadelenin arttığı bir dönemde bu günlerin kutlanması daha da önemli hale gelmiştir. En büyük teması sıfır atık olan çevre haftasında farkındalık yaratabilmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.