Dünya Çevre Günü'nde Samsun Limanı toz duman

“5 Haziran Dünya Çevre Günü”nde Samsun Limanı'nda bir gemiye yükleme yapılması sırasında çıkan toz, dikkat çekti.

Samsunport Limanı Sanayi Rıhtımı'nda bir gemiye vinç yardımıyla yükleme yapıldı. İki gündür devam eden yükleme esnasında gemiden büyük miktarda toz kalktı. Çıkan toz tanecikleri rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Dünya Çevre Günü'nde yaşanan çevre kirliliği tepkiye yol açtı.