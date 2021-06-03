‘Dünya Çevre Günü'ne anlamlı kutlama

4 Haziran'da başlayacak kutlama programı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilecek. Etkinlikler çerçevesinde çevreye duyarlı bez torba, bez şapka, çevreyle ilgili broşürler ve yapboz dağıtımı gerçekleştirilecek. Atakum Sanat Merkezi'nin bahçesine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atıklardan eser yapan İlker Çorbacı ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü stant açacak. Kurulan stantta atıklardan eserler yapan İlker Çorbacı eserleri sergilenecek.

Etkinlikler çerçevesinde 5 Haziran'da da Sevgi Kafe'nin önünde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipler “5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliği” ne vurgu yapmak amacıyla saat 10.00-12.00 arasında “Dip Tarama Faaliyeti” gerçekleştirecek.

Etkinlikte stant açılarak deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilenecek ve çevreye duyarlı bez torba, bez şapka, çevreyle ilgili broşürler ve yapboz dağıtımı gerçekleştirilecek.