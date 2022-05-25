Samsun'da ‘Türkiye Çevre Haftası' hazırlıkları başladı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, dünyanın miras değil emanet olduğunu vurguladı.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında il genelinde düzenlenecek kutlama etkinliklerine yönelik hazırlıkların görüşüldüğü toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilgili kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Dünya miras değil emanet”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 Mayıs 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan genelgeyle 5 Haziran'ı içine alan haftanın Türkiye Çevre Haftası ilan edildiğini ve her yıl farklı temalarla kutlanacağını belirten Vali Dağlı, bu yıl kutlamalarda sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusunun işleneceğini vurguladı. Dağlı, “Tek yaşam alanımız olan dünyamızı korumak ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak, evlatlarımız için yapabileceğimiz en hayırlı işlerin başında geliyor. Bu noktada dünyayı atalarımızdan miras değil, evlatlarımızdan emanet aldığımız gerçeğinin bilinciyle hareket etmemiz de büyük bir önem taşıyor. Bu bağlamda, çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan etkenleri asgariye indirmek ve doğal dokunun bozulmasını önleyecek tedbirleri almak devlet ve birey olarak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu unutmamalı, üzerimize düşen tüm görevleri ve gerekli çalışmaları yerine getirmeye gayret göstermeliyiz. İnşallah, Türkiye Çevre Haftası kapsamında ilimiz genelinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle de bu anlamda bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.