Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da başladı

Samsun'da 21-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası (FISU), ilk gün müsabakaları ile başladı.

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun ev sahipliğinde start aldı. 56 ülkenin 433 üniversitenden bin 100 sporcunun katıldığı ve çoğu milli takım sporcularından oluşan takımlar ilk günde wushu ve sambo branşlarında birbirlerine rakip oldular. Kıyasıya geçen mücadeleler heyecanlı anlara sahne oldu.

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, “Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası yeni yapılıyor. Bu turnuva önceden ‘dünya kupası' tarzında yapılıyordu. Oyunlar 30 Eylül'e kadar sürecek. 6 ay süren çalışmaların neticesinde olimpiyat ve spor şehri olan Samsun'da oyunlara ev sahipliği yapıyoruz. Turnuvada 6 branş var. Bizim haricimizde 6 federasyon ile birlikte çalışıyoruz. FISU, ilk defa yapılıyor ama hacim ve katılım olarak dünyadaki sayılı organizasyonlardan biri. İnşallah Türkiye olarak bu oyunları başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Dövüş sporlarını organize etmek diğer takım sporlarını organize etmekten daha zor. Yorucu bir organizasyon ama kapasitemiz ve yeteneğimizle bu işin üstesinden geliyoruz. Turnuvaya gelen 56 ülkenin sporcuları ortamdan gayet memnun. Federasyon olarak 8 milyon genci temsil eden bir federasyonuz. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra ülke olarak madalya sayılarımız oldukça arttı. Bu yıl milli sporcularımız 5 bin civarında madalya aldı. Biz de kendi üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu turnuvanın ardından yine ilk defa yaptığımız bir turnuva daha olacak. İstanbul'da 3'e 3 Dünya Basketbol Finalleri'ne ev sahipliği yapacağız. Final, 29 Ekim'de Taksim'de yapılacak” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Günay, şöyle devam etti:

“Samsun'da düzenlediğimiz FISU'ya 56 farklı ülke sporcuları katılıyor. Biz ev sahibi olduğumuz için 2 takımla katılıyoruz. Tam takım sporcu sayımız Türkiye olarak 202. Antrenörlerle birlikte 236 kişilik bir kafileyiz. Bin 100 civarında toplam sporcu katılımı var. 250 hakem görev yapıyor. Uluslararası federasyonların ve bizim teknik görevlilerimizi de sayınca bin 500 kişilik bir kafile var. İlk gün wushu ve sambo başladı. Bu spor dallarının adından muaythai, güreş, boks ve karate branşlarında sporcular yarışacak. Üniversite sporları deyince üniversite öğrencilerin oluşan takımlar diye algılanabilir. Bizim milli sporcularımız üniversitelerde okuyorlar. Eski alaylı kavramı gitti, eğitimli kavramı geldi. Milli takımlarımızı oluşturan sporcularımızın yüzde 80'i Samsun'daki turnuvada Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bu da bizim gururumuz.”

Turnuvada sporcular, ülkeleri adına wushu, sambo, güreş, muaythai, boks ve karate branşlarında madalya almak için terlerinin son damlasına kadar çabalıyorlar.